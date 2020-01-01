كارباخال يُثير الجدل أثناء مباراة ريال مدريد وفالنسيا

ماذا قصد بذلك؟

أثار دانييل كارباخال، لاعب ريال مدريد، لغطًا كبيرًا بعدما نشر حالة عبر موقع إنستجرام ثم مسحها أثناء مباراة فريقه أمام فالنسيا يوم الأحد.

ولم يُشارك كارباخال في المباراة بسبب إصابته، لذلك تابع هزيمة فريقه برباعية في الميستايا من منزله، وبدا أنه غاضب للغاية أثناء ذلك.

الدولي الإسباني نشر حالة عبر حسابه في إنستجرام بوجه متعجب كما ولو أنه يشك في شيء ما في منتصف المباراة، وبعد دقائق معدودة قام بحذفها.

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لسوء حظ، التقط المشجعون صورًا لتلك الحالة، وبعدها بدأت الأفكار في أنه يُشكك في مستوى زملائه المتواضع خلال المباراة.

Durante el partido, Carvajal subió esta Story a Instagram y acto seguido la borró pic.twitter.com/KeOlruSUMQ — M.🎄☃️ (@Mbappismo_RM) November 8, 2020

بعض الآراء المدافعة عن الظهير الطائر رجحت أنه يقصد الاعتراض على قرارات حكم المباراة الجدلية، وأنه حذف الحالة خشية أن يتعرض لعقوبة من رابطة الليجا.

في كل الأحوال كان حكم المباراة مثيرًا للجدل بالفعل بعدما احتسب ثلاث ركلات جزاء لصالح أصحاب الديار، واحتسب الهدف الرابع الذي أحرزه رافاييل فاران عن طريق الخطأ في مرماه من خلال تقنية الفيديو أيضًا.

ولكن من جهة أخرى، قد تكون فكرة انتقاده لأداء زملائه واقعية أيضًا، لا سيما وأن الريال قدّم ربما أسوأ مستوى له هذا العام وكُلل بهزيمة ثقيلة في نهاية المطاف.

إن صدقت الفرضية، فربما تكون بداية الانقسام داخل غرف خلع الملابس خصوصًا مع الأنباء المتداولة أن بعض اللاعبين بدأوا في الانقلاب على زين الدين زيدان.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا، كما أنه يأتي في المركز الثاني بمجموعته بدوري الأبطال مناصفةً مع شاختار وخلف بوروسيا مونشنجلادباخ.