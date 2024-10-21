كاراجر: هنري ولامبارد سيُقنعان محمد صلاح بتجديد عقده مع ليفربول

عقد الجناح المصري ينتهي بنهاية الموسم الجاري

كشف جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق، عن الدافع الذي يراه سيُقنع محمد صلاح بتجديد عقده مع ليفربول وعدم قبول أي من العروض المغرية المقدمة له عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

صلاح يعيش موسمًا رائعًا توجه أمس بقيادة الريدز لهزيمة تشيلسي 2-1، حيث سجل الهدف الأول من ركلة جزاء وصنع الثاني بتمريرة حاسمة مذهلة، وهو ما دفع الجمهور للمطالبة بتجديد عقده مهما كانت طلباته، سواء على صعيد مدة العقد أو الراتب السنوي.

هدف النجم المصري رفع رصيده من الأهداف في تاريخ البريميرليج إلى 162 ليتقدم إلى المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين بالمشاركة مع جيرمان ديفو، وقد أوضح كاراجر خلال حديثه في قناة سكاي سبورت أن مواصلة الصعود للأعلى في تلك القائمة وغيرها من القوائم الخاصة بالإحصائيات التاريخية للبطولة دافع مهم يُمكنه إقناع صلاح بالبقاء وتجديد عقده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النجم الإنجليزي المعتزل أشار إلى أن صلاح سيستهدف تخطي تيري هنري وفرانك لامبارد بنهاية الموسم الجاري، مضيفًا "أعتقد أن تلك الإحصائيات هي أحد أكبر الأسباب التي قد تُقنع صلاح بالبقاء وتجديد عقده مع ليفربول، بجانب المال ومدة العقد بالطبع".

تابع "هذه الإحصائيات والإنجازات تُخرج من اللاعبين أفضل ما لديهم، صلاح يُحطم جميع الأرقام القياسية في ليفربول لكن هدفه هو الوصول لأبعد ما يُمكن في تلك القائمة وغيرها من القوائم الخاصة بالإحصائيات. أعتقد أن جزء كبير من تركيز اللاعب منصب على ذلك".

يُشار إلى أن هنري يمتلك 175 هدفًا في تاريخ البريميرليج فيما لدى لامبارد 177 هدفًا، ويتصدر قائمة الهدافين التاريخيين نجم بلاكبيرن ونيوكاسل السابق آلان شيرر برصيد 260 هدفًا يليه هاري كين نجم بايرن ميونخ برصيد 213 هدفًا.