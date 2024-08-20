كاراجر: على اللاعبين مقاطعة تشيلسي، وتمنيت انتقال صفقتهم إلى ليفربول!

اختار الصفقة التي كان يحلم بها في أنفيلد

قام جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، بالهجوم على سياسة الانتقالات التي يتبعها تشيلسي تحت قيادة مالكه تود بولي.

رجل الأعمال الأمريكي تعرض لحملة انتقادات عنيفة منذ قدومه إلى البلوز، بسبب الإنفاق الضخم الذي تخطى المليار يورو، دون تحقيق أي نتائج على أرض الملعب، بل يعاني الفريق من تراجع شديد في المستوى.

كاراجر قال في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس":"تشيلسي يجب عليه التوقف عن ضم كل هؤلاء اللاعبين، وعلى اللاعبين عدم التوقيع لهم مرة أخرى، السبب الوحيد الذي يجعلهم يفعلون ذلك هو المال عن طريق نصائح وكلائهم، لا أفهم كيف يوقع اللاعبون عقودًا مدتها سبع سنوات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن الصفقة التي أبرمها تشيلسي وتمناها في ليفربول:"بيدرو نيتو، لأنه يمكنه اللعب لأفضل الفرق في العالم، أنا أؤمن بذلك حقًا، إنه لاعب كنت أشاهده دائمًا مع وولفرهامبتون في السنوات الماضية، وتمنيت انتقاله إلى ليفربول بسبب سرعته وجودته في التعامل مع الكرة والأهداف التي سجلها، مشكلته الوحيدة هي الإصابات".

وأضاف:"أعتقد أنه لو تمكن تشيلسي من مساعدته على تجنب المشاكل البدنية ستكون لديه موهبة خاصة للغاية، والشيء الوحيد الذي يقلقني بخلاف ذلك هو لعبه في الجهة اليمنى وهو المكان الذي يحبه كول بالمر أيضًا".

جدير بالذكر أن تشيلسي نجح في التوقيع مؤخرًا مع بيدرو نيتو من وولفرهامبتون مقابل 60 مليون يورو، لينضم إلى قائمة من التعاقدات وصلت قيمتها الكلية إلى 189 مليون يورو حتى الآن، ومن المتوقع أن تزيد مع اقتراب انتقال جواو فيليكس إلى الفريق اللندني بشكل دائم من أتلتيكو مدريد.