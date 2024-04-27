ماذا حدث أمام وست هام؟

كشف جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق، عن سبب أزمة المدرب يورجن كلوب مع نجم الفريق محمد صلاح، خلال مواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ صلاح المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر كلوب الدفع به كبديل في الدقيقة 79 بدلًا من لويس دياز، وقبل دخوله مباشرة سجل ميكائيل أنطونيو مهاجم وست هام الهدف الثاني لفريقه (التعادل).

وبعد إحراز أنطونيو هدف التعادل، توجه كلوب إلى صلاح الذي كان يستعد للدخول، ووجه له بعض الكلمات التي أثارت غضب النجم المصري، ليدخل الثنائي في مشادة كلامية، قبل أن يتدخل الأوروجوائي داروين نونيز ويفض الاشتباك.

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وقال كاراجر، في تغريدة عبر منصة إكس: "السبب الوحيد الذي يجعل المدرب غير سعيد في هذا الموقف، هو أن اللاعب استغرق وقتًا طويلًا ليكون جاهًزا للمشاركة".

ومن المرجح أن يضع الحادث المزيد من الشكوك حول مستقبل صلاح في ليفربول، علمًا بأنه يحظى باهتمام كبير من دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما يتجه إلى الموسم الأخير في عقده الحالي مع ليفربول، وهناك احتمال أن ينضم إلى كلوب في مغادرة آنفيلد في الصيف.