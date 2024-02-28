كادت تتحول إلى كارثة .. مشجع ليدز يسقط من المدرج احتفالًا بالضربة المباغتة لتشيلسي

الطاقم الطبي ينقل المصاب إلى المستشفى على الفور

كادت مباراة تشيلسي وليدز يونايتد، على ملعب ستامفورد بريدج أن تشهد كارثة، بعد سقوط أحد مشجعي الضيوف من المدرج العلوي.

وتغلب تشيلسي بنتيجة (3-2)، على ليدز يونايتد اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليضرب البلوز موعدًا مع ليستر سيتي في ربع النهائي.

وبدأ ليدز المباراة بمباغتة أصحاب الأرض من خلال هدف مبكر سجله ماتيو جوزيف بعد مرور 8 دقائق، لتنفجر الاحتفالات للجمهور الضيف في المدرجات وعلى إثرها سقط أحد المشجعين من المستوى الأعلى إلى المدرج السفلي، والذي يحتوي أيضًا على الآلاف من المشجعين.

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وهرعت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث على وجه السرعة، ونقلت المشجع إلى مستشفى قريب بعد انتشاله من الأرض، ولم تتوقف المباراة، لكن الصور أظهرت العشرات من الطاقم الطبي والمشرفين والشرطة وهم يحيطون بالحادث.

وتابع المشجعون الأمر بنظرات قلقة، قبل أن يصفق كثيرون عند إخراج المشجع من الأرض، لتلقي العلاج في المستشفى.