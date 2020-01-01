كابيلو: برشلونة يلعب فقط بخطة "مرر لميسي"

فابيو كابيلو ينتقد الاعتماد المبالغ فيه على ميسي في برشلونة

تحدث فابيو كابيلو المدير الفني الإيطالي المخضرم عن أزمة برشلونة التكتيكية والخططية بعدم وجود طريقة لعب واضحة والاعتماد المبالغ فيه على فرديات ميسي.

وكان كابيلو قد تحدث حول ملامح كيكي سيتين التي ظهرت على برشلونة، مؤكدًا أن الأمور لا تزال في نفس الإطار التي كانت عليه ولم يحصل برشلونة على طريقة لعب محددة كما اعتاد في السنوات الأخيرة.

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وقال كابيلو: "أحب برشلونة كما كان من قبل، حين كان أكثر فاعلية، أما الفريق الحالي فإنه يقضي وقتًا طويلًا من التمرير القصير في الملعب دون الاقتراب من المرمى"

وأضاف: "تظل الصورة هكذا حتى يظهر العبقري ليونيل ميسي حين يملس الكرة ويعطي بعض السحر الخاص به لينهي الأزمات والمباريات بالطريقة ذاتها"

وتابع: "أحب رؤية المدربين الأذكياء على مقاعد البدلاء والمدربين الذين يعلمون كيفية تحديد خصائص لاعبيهم وتكييف استراتيجياتهم على ذلك ليناسب الأسلوب اللاعبين المتاحين"

وأردف: "أحد أفضل الأمثلة على ذلك بيب جوارديولا، هو يستطيع تطوير لاعبيه وإطهار بصمته الخاصة على أدائهم، لقد كنت من المعجبين بما يقدمه في برشلونة وحاليًا في مانشستر سيتي"

وأكمل: "لقد تغير جوارديولا كثيرًا، تشاهده اليوم في مانشستر سيتي دون الكثير من التمريرات، لقد بات سريعًا أكثر ومباشرًا أكثر ويلعب بعدوانية أكبر، وهذا هو سر نجاحه أنه يتطور دائمًا"

فالفيردي: لم أشاهد سوى خسارة برشلونة من بيلباو

يذكر أن برشلونة قد قدم أداءً هزيلًا واستمر في نتائجه السلبية على الرغم من إقالة المدرب إرنستو فالفيردي والاستعانة بخدمات كيكي سيتين.