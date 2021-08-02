بين جميع لاعبي ريال مدريد .. أنشيلوتي يضع ثقته في فينيسيوس

المدرب الإيطالي يؤمن بقدرات البرازيلي

وضع كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، ثقته في فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق، ليكون قائد الهجوم في الموسم الجديد.

ريال مدريد لا يمانع التخلي عن عدد من اللاعبين خلال سوق الانتقالات الجارية ووضع أكثر من لاعب على قائمة الراحلين أبرزهم إيسكو وماركو أسينسيو وحتى فيرلاند ميندي.

ويحلم فلورنتينو بيريز، رئيس البلانكوس، بإتمام التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، إلا أنّه رفض من قبل التخلي عن فينيسيوس لأجل ضم الموهبة الفرنسية.

هل يرحل فينيسيوس عن ريال مدريد؟

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ أنشيلوتي معجب بالمستوى الذي يقدمه صاحب الـ21 عامًا ويراه عنصرًا بارزًا من عناصر النادي الملكي خلال الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أنّ فينيسيوس سوف يدخله موسمه الرابع مع الملكي بصورة مختلفة، إذ يرى أنشيلوتي أنّ اللاعب لديه القدرة على تقديم الكثير لريال مدريد في الموسم الجديد، وهو عكس الانطباع الذي أخذه زين الدين زيدان عن اللاعب.

وبحسب الصحيفة، فإنّ زيدان لم يكن يضع الموهبة البرازيلية ضمن خططه وفضل الاعتماد على لاعبين أمثال إيدين هازارد وأسينسيو ولكن بسبب كثرة الإصابات التي ضربت النادي الملكي اضطر لإشراك جونيور.

وظهر اللاعب بشكل جيد في المباريات الأخيرة بالموسم الماضي ولعب دورًا كبيرًا في تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول.

ويرى أنشيلوتي أنّ اللاعب يحتاج ليكون فعالًا أكثر على المرمى ليصبح نجم مستقبل ريال مدريد، وسوف يعمل على تطوير هذا الأمر فيه والاستثمار في قدراته.

ما هي الفرق التي ترغب في ضم فينيسيوس؟

وفي حال قرر النادي الملكي وضع اللاعب في السوق، فإنّ أندية مثل باريس سان جيرمان وليفربول ومانشستر يونايتد سوف تحاول ضمه.

لاعب فلامنجو السابق يسبب أزمة في ريال مدريد بسبب حجزه مركزًا بين الأجانب في الفريق، لكنّ هذا الأمر قد ينتهي خلال الموسم الجديد وسوف يحصل اللاعب على الجنسية الإسبانية ليصبح غير أجنبي.

وبسبب هذه الأزمة، فقد يضطر ريال مدريد للتخلي عن مواطنه رودريجو الذي لا يمكن تسجيله ضمن الفريق الأول في الموسم الجديد.

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