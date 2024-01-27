كابوس زيدان 2008 وفينسنت أبو بكر ضيف الشرف .. أسود الكاميرون تلتهمها النسور!

نجم دوري روشن كان ظهوره باهتًا!

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ودع المنتخب الكاميروني بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 من دور الـ16، بعد أن تلقى الهزيمة أمام نيجيريا بهدفين دون رد، في المباراة التي شهدت العديد من الظواهر المهمة التي يجب التحدث عنها.

المنتخب الكاميروني قدم واحدة من أقل مستوياته في تاريخ بطولة كأس إفريقيا 2023، حيث صعد من دور المجموعات بعد سيناريو صعب للغاية، بعد هدف قاتل أمام جامبيا.

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كابوس سونج وزيدان 2008 يعود

يبدو أن السذاجة الدفاعية كانت وستظل سمة الدفاع الكاميروني على مر الزمان، بعدما وقع عمر جونزاليس مدافع الأسود غير المروضة خطأ ساذج، استغله المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، ليمرر الكرة إلى أديمولا لوكمان، الذي سددها في المرمى.

صراع جونزاليس مع أوسيمين هو نسخة من الصراع الشهير بين ريجوبرت سونج مدرب الكاميرون الحالي مع محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، في نهائي كأس إفريقيا 2008، والذي سجل منه أبو تريكة هدف التتويج باللقب.

وعلى الرغم من أن سونج أصبح مدربًا للمنتخب الكاميروني، إلا أن مدافع الأسود جونزاليس كرر ما فعله مدربه منذ 16 عامًا، ليفتح الباب أمام نسور نيجيريا للانتصار.

أبو بكر ونكودو ضيوف شرف

شهدت المباراة مشاركة الجناح كيفين نكودو لاعب ضمك، وممثل دوري روشن السعودي في تلك المباراة، حيث كان مستواه باهتًا مثل زملائه، ولم يقدم الإضافة المنتظرة منه.

وأما عن أبو بكر، فبدأ المباراة على مقاعد البدلاء، ولكنه شارك كبديل في الدقيقة 78 من عمر المباراة، ولم يتمكن من تقديم أي إضافة تذكر، وكأنه جاء ليكون ضيف شرف!

فينسنت أبو بكر الذي غاب أول 3 مباريات للمنتخب الكاميروني في كأس إفريقيا 2023، عاد للمشاركة، ولكنه لم يُساعد الأسود للتعادل، حتى خطف المنتخب النيجيري الهدف الثاني وبطاقة الصعود.

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