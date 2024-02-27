"كابوس الموسم الماضي" | فالنسيا يرفض دخول كاميرات "نتفليكس".. والسبب فينيسيوس!

ماذا حدث في اللحظة الأخيرة؟

رفض نادي فالنسيا دخول كاميرات منصة "نتفليكس" الأمريكية ملعب ميستايا، من أجل تصوير الجزء الأخير من فيلم وثائقي عن نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

ويحل الميرنجي ضيفًا على الخفافيش يوم السبت المقبل، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني، بينما كانت تقارير تفيد بأن "نتفليكس" ستكون حاضرة في ميستايا لتصوير عودة فينيسيوس لمعقل الخفافيش، بعد الهجوم العنصري الذي تعرض له الموسم الماضي على الملعب نفسه.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فالنسيا -الذي كان قد وافق على التصوير في وقت سابق- تراجع في اللحظة الأخيرة ورفض فكرة دخول الكاميرات، خشية حدوث أية ممشكلات.

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واتخذ فالنسيا هذا القرار لتجنب خلق قصة تظهر مشجعيه على أنهم عنصريون، بينما في الموسم الماضي، لم يكن هناك سوى مجموعة صغيرة من المشجعين الذين تصرفوا بطريقة غير لائقة، وقد تم تحديدهم وجاري محاكمتهم.