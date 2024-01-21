كابوس الكاميرون مستمر منذ كأس العالم.. لا نهاية للعداء بين أونانا وإيتو!

لم تنته أزمة صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، مع حارس المنتخب أندريه أونانا، رغم عودته لصفوف الأسود في كأس أمم أفريقيا الجارية حاليا في كوت ديفوار.

وكان إيتو قد أبعد أونانا عن معسكر الكاميرون في كأس العالم 2022 بقطر لأسباب تأديبية، ليقرر حارس مانشستر يونايتد الحالي الاعتزال دوليًا، قبل أن يعود من جديد إلى الكان.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن "الخلاف بين الثنائي لا يزال دون حل، ولا يبدو أن هناك أي تغيير، ويقال إنهما لم يتحدثا منذ كأس العالم في قطر، وعلاقتهما مدمرة، ولا يمكن التوفيق بينها".

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ويحتل أسود الكاميرون المركز الثالث في المجموعة الثالثة خلف السنغال وغينيا، بعد حصولهم على نقطة واحدة فقط، ويحتاج إلى الفوز في المواجهة الثالثة أمام جامبيا يوم الثلاثاء المقبل، من أجل بلوغ ثمن النهائي.