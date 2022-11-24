إنجاز غير مسبوق .. مدرب كندا يصنع التاريخ بين السيدات والرجال!

كندا خسرت من بلجيكا ولكن نالت الاحترام

حقق جون هيردمان، مدرب كندا، إنجازاً فريداً من نوعه عقب قيادته للفريق في مباراة بلجيكا لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم قطر 2022.

كندا سقطت في اللقاء الافتتاحي بهدف نظيف ضد نظيرها من القارة العجوز عبر عرض قوي وضربة جزاء ضائعة من ألفونسو ديفيس بالشوط الأول.

هيردمان الذي يخوض تجربته التدريبية الأولى على صعيد الرجال سبق له التدريب في كأس العالم، ولكن للسيدات عندما قاد كندا أيضاً وقبلها نيوزيلندا في المسابقة، وهو ما يعد سابقة لم تحدث من قبل.

ويملك المدرب الإنجليزي مشواراً غير اعتيادياً كونه لم يمارس كرة القدم على المستوى الاحترافي، وإن مارسها على المستوى الحر أثناء تدريبه لمنتخبات السيدات.

ولا يتولى هيردمان حالياً فقط تدريب منتخب كندا الأول، بل يشرف على كل المنتخبات بداية من فريق تحت 14 عاماً من أجل زرع أفكاره بكل الأجيال.