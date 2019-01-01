السودان في مواجهة تشاد - نتائج قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022

القاهرة استضافت القرعة بمقر الاتحاد الأفريقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الإثنين، قرعة الدور التمهيدي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بمقر الاتحاد الأفريقي "كاف" في العاصمة المصرية "القاهرة".

الدور التمهيدي يقام بمشاركة 28 منتخبًا في سبتمبر المقبل، على أن يتأهل منها 14 فقط لمواجهة الـ26 منتخبًا الأفضل في تصنيف الاتحاد الدولي بشهر يوليو الجاري، في دور المجموعات.

رسميًا - إعفاء مصر والجزائر من الدور التمهيدي لتصفيات مونديال 2022

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

إثيوبيا × ليسوتو

الصومال × زيمبابوي

إريتريا × ناميبيا

بوروندي × تنزانيا

جيبوتي × إسواتيني

بوتسوانا × مالاوي

جامبيا × أنجولا

ليبيريا × سيراليون

موريشيوس × موزمبيق

ساو تومي × غينيا بيساو

جنوب السودان × غينيا الإستوائية

جزر القمر × توجو

تشاد × السودان

سيشل × رواندا

يذكر أن المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية تشمل 10 منتخبات، تتواجه ذهابًا وإيابًا، لصعود خمسة منها فقط لمونديال 2022.

ومن المقرر أن تستضيف قطر المونديال في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.