رسميًا - إعفاء مصر والجزائر من الدور التمهيدي لتصفيات مونديال 2022

الاتحاد الدولي يعلن الـ28 منتخبًا المشاركًا في الدور التمهيدي بتصفيات أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن نظام قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

القرعة من المنتظر إقامتها غدًا الإثنين، بمقر الاتحاد الأفريقي "كاف" بالعاصمة المصرية "القاهرة".

وأوضح الاتحاد الدولي أن القرعة ستضم الـ28 منتخبًا التي احتلت المراكز المتأخرة في التصنيف الدولي لشهر يوليو، وهي: الصومال، إريتريا، جيبوتي، سيشيل، ساو تومي، تشاد، جنوب السودان، غامبيا، موريشيوس، ليبيريا، إثيوبيا، جزر القمر، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني، غينيا الاستوائية، رواندا، بوروندي، السودان، توجو، مالاوي، أجولا، غينيا بيساو، موزمبيق، سيراليون، ناميبيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، وتنزانيا.

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وأشار فيفا إلى أنه سيتأهل 14 منتخبًا من الـ28، على أن ينضموا إلى الـ26 منتخبًا الأفضل بالقاهرة، والذين تم إعفائهم من المشاركة بالدور التمهيدي، الذين من بينهم مصر والجزائر والمغرب وتونس، ليتم تقسيم الـ40 منتخبًا على عشر مجموعات.

وتشمل المرحلة الأخيرة من التصفيات مواجهتي ذهاب وإياب بين العشرة منتخبات المتأهلة، على أن يصعد خمس منها إلى كأس العالم 2022.

يذكر أن قطر تستضيف النسخة المقبلة من المونديال في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.