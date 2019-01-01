سالجادو: عشت بمصر فترة صعبة ولم أحصل على فرصتي

المدرب الإسباني لم يكن له دور واضح مع الفراعنة بحسب ما أكد هاني رمزي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصف الإسباني ميشيل سالجادو؛ المدرب المساعد السابق بمنتخب مصر، فترة عمله في الجهاز الفني للفراعنة بالصعبة.

الإسباني كان ضمن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، والذي تمت إقالته عقب الخروج المخزي من كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

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الإسباني نشر صورة رفقة بعض أساطير الكرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقًا: "عشت فترة صعبة مع منتخب مصر، لكنها كانت تجربة لا تقدر بثمن، حيث تعلمت الكثير، وإن كنت لم أحصل على فرصة كاملة لتقديم أفضل ما لدي".

وأضاف: "بعد فترة راحة وتفكير عميق، حان وقت العودة للعمل واستكمال طريقي في جواتيمالا وبنما وكوستاريكا وسان بيدرو بهندوراس، سنبدأ من الغد جولتنا في جواتيمالا رفقة فريق عظيم من الأساطير، وعليكم أم تكونوا جاهزين في كوستاريكا في يوم 2 أغسطس ثم هندوراس يوم 3 أغسطس".

الفراعنة ودعوا كان 2019 من دور الـ16 بهزيمة مخزية أمام جنوب أفريقيا في الوقت القاتل بهدف وحيد.

وقرر بعدها بساعات اتحاد الكرة إقالة الجهاز الفني بالكامل، والذي كان من المقرر أن يستمر حتى كأس العالم قطر 2022.

يذكر أن هاني رمزي؛ المدرب العام السابق للفراعنة، كان قد أكد أن سالجادو لم يكن له دور واضح في الفريق، حيث لم يكن يظهر إلا أثناء تناول الطعام أو خلال التدريبات حال وجود نقص في التقسيمة.