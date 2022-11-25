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كأس العالم

بسبب السعودية .. فييري يحصل على الخنزير الذهبي!

هيثم محمد
10:24 ص غرينتش+2 25‏/11‏/2022
Christian Vieri
حظ سعيد المرة المقبلة يا بوبو!

تحصل النجم الإيطالي كريستيان فييري على جائزة "الخنزير الذهبي" الساخرة الشهيرة بسبب توقعاته بخصوص كأس العالم قطر 2022.

فييري مستمر في تقديم برنامجه الشهير "بوبو تي في" أثناء المونديال رفقة نيكولا فينتولا وأنطونيو كاسانو ودانييلي أداني الحاضر في قطر للتعليق على المباريات.

وتم تقديم الجائزة الساخرة الشهيرة إلى النجم السابق بسبب توقعاته الخاطئة المستمرة بخصوص نتائج المونديال حتى الآن هو وبقية اللاعبين.

وتوقع فييري وكاسانو أن تخسر السعودية أمام الأرجنتين، بل وتراهنوا مع فينتولا أن اللقاء قد ينتهي بخسارة فادحة للسعودية تصل لفارق ثلاثة أو أربعة أهداف.

يذكر أن السعودية فجرت مفاجأة كبرى بعد أن قلبت تأخرها بهدف ليونيل ميسي من علامة الجزاء إلى انتصار بهدفي صالح الشهري وسالم الدوسري.

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