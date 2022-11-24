محللة لقاء الدنمارك وتونس تنسحب على الهواء بسبب حادث أليم

موقف لا تحسد عليه النجمة الشهيرة

تعرضت النجمة ناديا نديم لموقف صعب على الهواء أثناء تحليل لقاء الدنمارك وتونس بعد علمها بوفاة والدتها أثناء الستوديو.

نديم، 34 سنة، تحمل الجنسية الدنماركية، ولكن من أصول أفغانية، وسبق لها اللعب في مانشستر سيتي وبي إس جي، واشتهرت لكونها طبيبة بالإضافة لممارستها لكرة القدم، وذلك بعد هروبها مع عائلتها من أفغانستان واللجوء للبلد الأوروبي.

المتابعون للستوديو التحليلي للمباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في كأس العالم على قناة "ITV" تفاجأوا بأن اللاعبة الدولية لم تكن حاضرة بعد صفارة النهاية رغم تواجدها في البداية.

نديم كشفت الأسباب عبر رسالة نشرتها على حسابها على "إنستجرام" بعد أن كشفت أنها علمت بوفاة والدتها وهي على الهواء أثناء الستوديو.

وقالت لاعبة منتخب الدنمارك إن والدتها توفت في حادث سيارة عقب اصطدامها بحافلة وهي عائدة للمنزل، ونعت الراحلة في رسالة مؤثرة، مطالبة الجمهور بحضور الجنازة وإظهار حبهم لها.