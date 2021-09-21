كأس الرابطة | محرز يقود مانشستر سيتي لسداسية وليفربول يعبر من دون صلاح

تألق مبهر من النجم الجزائري

نجح فريق مانشستر سيتي في عبور الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين "كاراباو كب" عن طريق الفوز على وايكومب بستة أهداف مقابل هدف.

المدرب بيب جوارديولا خرج قبل اللقاء ليؤكد على عدم امتلاكه التشكيل الكافي من الأساسيين لمواجهة الفريق الخصم، ولكن هذا الأمر اقتصر فقط على خط الدفاع.

ويأتي ذلك بعدما لعب كل من فيل فودين، كيفين دي بروينه، رحيم ستيرلينج، رياض محرز وفيران توريس بالتشكيل الأساسي.

البداية كانت عن طريق وايكومب، حيث سجل الفريق الضيف الهدف الأول عن طريق براندون هانلان في الدقيقة 22 في مفاجأة غير متوقعة.

الرد جاء سريعًا عن طريق كيفين دي بروينه، قبل أن يسجل محرز الهدف الثاني ويصنع الثالث لفودين قبل نهاية الشوط الأول.

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السيطرة استمرت في الشوط الثاني، حيث سجل فيران توريس الهدف الرابع، وأضاف محرز بعدها الخامس ثم اختتم كول بالمر السداسية في الدقائق الأخيرة.

وفي مواجهة أخرى قرر يورجن كلوب عدم الاستعانة فيها بالنجم المصري محمد صلاح، نجح ليفربول في الفوز على نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة.

تاكومي مينامينو سجل الهدف الأول للريدز، بينما أضاع نوريتش ركلة جزاء، قبل أن ياتي العقاب بهدف لديفوك أوريجي وهدف آخر لمينامينو.

وفي باقي المباريات بنفس الدور، تفوق بيرنلي على روكديل 4/1، برينتفورد ضد أولدهام 7/0، وفاز بريستون على تشارلتون 3/1، ستوك سيتي على واتفورد 3/1 وسندرلاند على ويجان بثنائية نظيفة.