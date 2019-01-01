قرعة كأس أفريقيا | مصر وتونس في المستوى الأول

منتخبان عربيان في المستوى الثاني

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انتهت تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستُقام في مصر الصيف القادم، وستُقام قرعة البطولة في 12 إبريل المقبل في منطقة الأهرامات في القاهرة.

وتأهل للنهائيات 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، بينهم 5 منتخبات عربية هي مصر والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ24 إلى 6 مجموعات يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة لدور الـ16، ويُضاف لهم أفضل 4 ثوالث من المجموعات الـ6.

وقسمت المنتخبات المتأهلة إلى 4 مستويات، يضم كل واحد 6 منتخبات، حسب التصنيف الخاص بالاتحاد الأفريقي والمختلف تمامًا عن التصنيف الشهري للفيفا، ويتصدر منتخب تونس هذا التصنيف.

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وجاءت المستويات الأربعة حسب التصنيف كالتالي:

المستوى الأول: تونس، مصر، غانا، السنغال، الكاميرون، وكوت ديفوار.

المستوى الثاني: المغرب، الجزائر، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية ،غينيا، ومالي.

المستوى الثالث: أوغندا، جنوب أفريقيا، غينيا بيساو، زيمبابوي، موريتانيا، وأنجولا.

المستوى الرابع: بنين، بوروندي، تنزانيا، ناميبيا، كينيا، ومدغشقر.