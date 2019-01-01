رغم كلمات الشوالي، جمال الشريف: لا ركلة جزاء "قاتلة" لتونس

الحكم الدولي السوري السابق يؤيد قرار الحكم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد جمال الشريف الحكم الدولي السابق والمحلل التحكيمي لقنوات بي إن سبورتس بأداء الحكم باملاك تيسيمبا خلال مواجهة تونس ضد السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي، ليدخل الفريقان الأشواط الإضافية، والتي شهدت إحراز مدافع تونس ديلان برون لهدف بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 100.

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وشهدت المباراة قمة الإثارة عند الدقيقة 116 حين احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح تونس، لكنه عاد وألغى القرار بعد العودة لحكام تقنية الفيديو.

وقد انفعل المعلق التونسي عصام الشوالي خلال تعليقه على المباراة وأكد أن اللقطة ركلة جزاء واضحة، موجهًا رسالة لجمال الشريف بألا يقول أن اللعبة ليست ركلة جزاء ولا يدخل في جدال التعمد من عدمه ووضع اليد وتلك الأمور.

الحكم السوري لم يلتفت لكلمات الشوالي وأيد قرار الحكم وتقنية الفيديو موضحًا أنه لا وجود لركلة الجزاء "القاتلة"، إذ أن الكرة سددت بالرأس من مسافة قصيرة بجانب أن وضع اليد كان قانونيًا تمامًا وأن اليد لم تتحرك باتجاه الكرة بل كانت لمسة يد غير متعمدة أبدًا.

وعاد الشوالي ليُعلق على كلمات الشريف مؤكدًا أنه لو مات وعاد للحياة بعد 5 آلاف عام سيراها ركلة جزاء سليمة حُرم منها نسور قرطاج، موضحًا أنه لا يجب الالتفات لأمور مثل التعمد ووضع اليد وتلك العوامل عند احتساب لمسة يد داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 117 من المباراة.