محمد أبو تريكة يُوضح أسباب خسارة تونس أمام السنغال

نجم الكرة المصرية المعتزل يُعلق على خروج تونس من البطولة القارية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية المعتزل أن منتخب تونس لعب مباراة كبيرة أمام السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وخسرت نسور قرطاج المباراة على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة بهدف دون رد أحرزه مدافعهم "ديلان برون" بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الـ100، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

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وأهدر فرجاني ساسي ركلة جزاء لصالح تونس في الدقيقة الـ75 من المباراة وتصدى معز حسن لركلة جزاء سنغالية عند الدقيقة 81، فيما عاد الحكم عن قراره باحتساب ركلة جزاء أخرى للفريق العربي عند الدقيقة 116.

وتحدث أبو تريكة عن اللقاء في الاستوديو التحليلي لقنوات بي إن سبوتس مؤكدًا أن خسارة المنتخب التونسي جاء بسبب أخطاء فردية وتفاصيل صغيرة، لكنه قدم مباراة جيدة جدًا بشكل عام.

مضيفًا أن أهم أسباب الخسارة كانت المستوى المتواضع والأخطاء المتكررة لحارس المرمى معز حسن، مشددًا على أن تونس عانت من أخطاء حارسي مرماها خلال البطولة، وقد أيده حاتم الطرابلسي وطارق دياب في هذا الطرح.

والسبب الثاني الذي رآه نجم الأهلي المصري السابق سببًا في خروج المنتخب من البطولة هو سوء اللمسة الأخيرة وإهدار الفرص السهلة، والتي كانت كفيلة بمنح التوانسة بطاقة العبور لنهائي البطولة.