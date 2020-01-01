مفاجأة .. براد جونز كان يلعب مع النصر بأصبع مكسور!

اللاعب سيُجري عملية جراحية

يُجري براد جونز حارس مرمى النصر اليوم الثلاثاء عملية جراحية في إحدى المستشفيات الخاصة في العاصمة السعودية الرياض بعدما أظهرت أشعة خضع لها اللاعب وجود كسر في أحد أًصابع يده.

وأظهرت الفحوصات حاجة اللاعب الأسترالي لتدخل جراحي لإعادة الأصبع إلى مكانه الطبيعي، وأخبر الطبيب الجراح الذي سيُجري الجراحة البرتغالي بازيل روبيرو طبيب النصر بأن جونز سيغيب عن الفريق لمدة 6-8 أسابيع تقريبًا.

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المفاجأة في الأمر أن جونز كان قد تعرض لتلك الإصابة خلال مواجهة العين في المباراة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا يوم 18 فبراير الماضي، وقد تم تثبيت أصبع اليد بجبيرة وواصل اللاعب اللعب مع الفريق.

وقد خاض جونز 4 مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بأصبع مكسور بالفعل! ذلك بعدما أخبر الجهاز الطبي في النادي أنه قادر على اللعب وسيؤجل إجراء الجراحة المطلوبة حتى نهاية الموسم.

وقد اتخذ اللاعب قراره بإجراء الجراحة الآن لسببين، الأول هو معاودة الآلام له خلال تدريبات النصر قبل أيام من توقف الدوري السعودي، والثاني هو قرار الحكومة السعودية إيقاف النشاط الرياضي ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، إذ رأى جونز أنها فرصة مناسبة للخضوع للجراحة المطلوبة.