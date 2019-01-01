كأس آسيا 2019 | الصين تقلب الطاولة على قيرغيزستان وتهزمها بثنائية

اللقاء شهد هدف تاريخي للصقور البيضاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نجح المنتخب الصيني في العودة بلقاء قيرغيزستان بعدما كان متأخرًا بهدف في الشوط الأول، للفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، في الجولة الأولى بدور المجموعات من كأس آسيا الإمارات 2019.

كاد الشوط الأول أن يخرج بالتعادل السلبي دون أهداف، إلا أن أخالدين أسريلوف نجح في تسجيل أولى أهداف قيرغيزستان على مدار تاريخها في البطولة الآسيوية في الدقيقة 42.

وبعد مرور خمسة دقائق من شوط المباراة الثاني، تمكنت الصين من تعديل النتيجة من خطأ فادح لحارس مرمى قيرغيزستان، بعدما أرسل لاعب التنين عرضية من ركنية، بدلًا من أن يخرجها الحارس أسقطها بالخطأ في شباكه.

منتخب التنين قلب الطاولة في الدقيقة 78 حيث أحرز البديل يوداباو هدف الفوز بعدما قام بمراوغة حارس قيرغيزستان، ثم وضعها في الشباك.

الفوز منح الصين صدارة المجموعة الثالثة مؤقتًا، في انتظار المواجهة الثانية بالمجموعة بين الفلبين وكوريا الجنوبية.