كأس آسيا - منتخب فلسطين الفدائي الباحث عن رفع راية الوطن

سننتصر نحن فلسطين، الشعار الذي وقع الاختيار عليه من قبل مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل وضعه على حافلة المنتخب الفلسطيني

فيسبوك تويتر ماجد جزر

سننتصر نحن فلسطين، الشعار الذي وقع الاختيار عليه من قبل مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل وضعه على حافلة المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم المشارك في بطولة كأس آسيا 2019 التي تنطلق خلال أيام.

بالتأكيد لا يُمكن إغفال العوامل التي تُحيط بالمنتخب الفلسطيني والتي جعلته يأتي من رحم المعاناة ليتواجد للمرة الثانية في بطولة كأس آسيا على مدار تاريخه.

المنتخب الفلسطيني يتواجد حالياً في معسكر خاص بالدوحة لخوض 4 لقاءات ودية، لعب الأولى أمام اليمن، والثانية أمام إيران، وينتظر مواجهة العراق يوم 28، على أن يختتم المواجهات يوم 31 ديسمبر أمام قيرغيزستان.

قائمة المنتخب

أعلنت دائرة المنتخبات باتحاد الكرة الفلسطيني، قائمة المنتخب الأول التي ستشارك في معسكر قطر؛ استعدادًا لكأس آسيا، التي تنطلق الشهر المقبل في الإمارات.

واللاعبون المختارون للمعسكر، هم:

رامي حمادة، توفيق أبو حماد، خالد عزام، عبد اللطيف البهداري، تامر صلاح، مصعب البطاط، عبد الله جابر، محمد باسم، شادي شعبان، محمد درويش، بابلو برافو، جوناثان سوريا، عدي الدباغ، سامح مراعبة.

خالد سالم، تامر صيام، محمود وادي، محمد صالح، محمود عيد، نظمي البدوي، أليكس نصار، ياسر إسلامي، صالح شحادة، سعدو عبد السلام، مصطفى كبير، جاكا حبيشة، أحمد قطميش، وعمر قدورة.

النجم المتوقع

ياسر أرماندو بينتو إسلامي (مواليد 6 فبراير 1991 في سانتياغو) هو لاعب كرة قدم فلسطيني يلعب مع كوريكو أونيدو في الدوري التشيلي كمهاجم، مثّل منتخب فلسطين لكرة القدم.

بدأ ياسر بينتو مسيرته الرياضية عام 2008 مع كولو-كولو، وهو من أصل فلسطيني من خلال جده لأمه، ومن المنتظر ظهوره بشكل جيد في البطولة.

طريقة اللعب

طريقة اللعب التي يعتمد عليها مدربي المنتخب الفلسطيني هي 4-3-2-1 وهو الطريقة المفضلة للمدرب الجزائري طوال مشواره التدريبي.

وكان مدرب "الفدائي" قد قال منذ أيام إن فريقه يتطلع إلى تحقيق إنجاز تاريخي في كأس آسيا 2019 لكرة القدم الشهر المقبل، وأكد على أهمية ضربة البداية أمام سوريا، لكنه يعتقد أنه لا حاجة للاعبين لحافز إضافي للظهور بشكل قوي في المسابقة.

التاريخ في البطولة

عام 2013، ضمنت بطاقة كأس التحدي الآسيوي على التوالي، متأهلة لطبعة 2014 بتصدرها المجموعة دال بسبع نقاط، متقدمة على بنغلاديش، ونيبال، وجزر ماريانا الشمالية. الفريق انتهى به الأمر فائزاً بكأس التحدي الآسيوي 2014 دون تلقي أي هدف وتعادل مرة واحدة فقط من بين خمس مباريات.

وجلب الفوز للفريق الفلسطيني أول كأس كبير لهم، وأكد لهم المشاركة في كأس آسيا 2015، وأيضًا لأول مرة لهم. وفي الفترة السابقة للتأهل، سجلوا 16 هدفًا، وفازوا بست مباريات، وتعادلوا مرتين، في حين قاموا معًا بالحفاظ على شباك نظيفة ثمان مرات على التوالي. توج أشرف نعمان بلقب أفضل هداف للبطولة بعد أن سجل الهدف الفائز في المباراة النهائية ضد الفلبين وثلاثة أهداف إضافية في الفترة السابقة. تم الاعتراف بمتوسط الميدان مراد إسماعيل بوصفه اللاعب الأكثر قيمة في البطولة.

وبعد وقت قصير من انتصار كأس التحدي الآسيوي 2014 والتأهل لكأس آسيا 2015، استقال جمال محمود من منصب مدير الفريق الوطني مشيرًا إلى الاختلافات التي لا يمكن تسويتها مع اتحاد كرة القدم الفلسطيني.

ترك جمال محمود المنصب باعتباره أنجح مدير في تاريخ المنتخب الوطني بعدد من المقاييس. وقاد الفريق إلى أعلى مستوى له وهو 85 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفاز بـ14 مباراة من 34 مباراة، سجل نسبة فوز 41% ونقاط لكل مباراة 1.41.

وكانت فلسطين قد وضعت في المجموعة الرابعة في كأس آسيا 2015 إلى جانب اليابان والأردن والعراق حيث خسرت مباريات المجموعة الثلاث كلها. فقد هزمتهم اليابان 0–4، وخسروا 1–5 من الأردن وأنهوا حملتهم بخسارة 0–2 من لعراق.

المدير الفني

في أبريل 2018 أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن توصله إلى اتفاق مع المدرب الجزائري، نور الدين ولد علي، للإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الفلسطيني، للمرة الثالثة.

وكان ولد علي ضمن الطاقم الفني السابق للمنتخب الفلسطيني، وعلى دراية كبيرة بالمنتخب واحتياجاته، كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وسبق للمدرب الجزائري، أن أشرف مرتين على تدريب المنتخب الفلسطيني الأول، وكانت الولاية الأولى بين 2009 و2010، ثم الولاية الثانية من 2016 حتى 2017.

وقاد ولد علي منتخب فلسطين في المباراة الودية الشهيرة أمام الجزائر، التي أقيمت على ملعب "5 يونيو" في العاصمة الجزائرية، وشهدت تشجيعا من الجماهير الجزائرية للمنتخب الضيف.