كأس آسيا 2019 | فيديو - الدوسري يوجه رسالة للجمهور السعودي عقب الفوز أمام كوريا الشمالية

الدوسري سجل هدف الأخضر الثالث في اللقاء ضمن أربعة أهداف هزت بهم السعودية الشباك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

هنأ سالم الدوسري؛ قائد المنتخب السعودي، الجمهور بالفوز أمام كوريا الشمالية، مطالبًا إياهم بمواصلة الدعم.

واستهل الأخضر اليوم الثلاثاء، مشواره في كأس آسيا 2019، بالفوز برباعية أمام كوريا الشمالية، ليقتنص أولى ثلاث نقاط له في المشاركة العاشرة.

كأس آسيا 2019 | بيتزي: كوريا ليس خصمًا سهلًا وآمل أن نعود للسعودية أبطالًا

الدوسري قال، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك للجمهور السعودي على الثلاث نقاط، وإن شاء الله في المباراة المقبلة نخرج فائزين كذلك، بوقوفكم معنا ودعواتكم.

"هذا أقل شيء نقدمه للجماهير، أي لاعب ينزل الملعب يكون على قدر المسؤولية لا شك في ذلك".

يذكر أن الفوز منح السعودية صدارة المجموعة الخامسة موقتًا، في انتظار اللقاء الثاني بالمجموعة بين قطر ولبنان.