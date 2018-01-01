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كأس آسيا

اللجنة الإعلامية بالاتحاد السعودي تُحفز اللاعبين قبل كأس آسيا

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قامت اللجنة بنشر القصص الصحافية الملهمة للاعبي المنتخب الحالي، وذلك على لسان النجوم الذين صنعوا الإنجازات للكرة السعودية

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

واصلت اللجنة الإعلامية بالاتحاد السعودي لكرة القدم تحفيز اللاعبين قبل خوض منافسات كأس آسيا 2019، التي تنطلق في الإمارات خلال أيام.

وقامت اللجنة بنشر القصص الصحافية الملهمة للاعبي المنتخب الحالي، وذلك على لسان النجوم الذين صنعوا الإنجازات للكرة السعودية في الثمانينات.

فبعد أن تم نشر قصة هدف النجم السعودي الكبير ماجد عبد الله في الشباك الصينية في نهائي كأس آسيا 1984، وكيفية تسجيل الهدف الذي يعتبر من الأهداف الأسطورية الخالدة، تحول الحديث على قائد الأخضر في تلك البطولة صالح النعيمة.

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وتذكر النعيمة الأجواء التي مر بها مع اللاعبين مع الضغط الصيني في الثلث الأخير للمباراة، حيث كان يصرخ بأعلى صوته من أجل عودة اللاعبين للوراء، ودعم الدفاع وتشتيت الكرات بعيداً عن مناطق الخطر بحسب ما وصف.

ويُعد النعيمة المدافع الأسطوري أيضاً للكرة السعودية، حيث حمل شارة القيادة بصفته قائد شاب يبث الروح الجديدة في اللاعبين.

 كما يستذكر النعيمة الفترة القصيرة الفاصلة بين نهائيات أولمبياد لوس أنجليس التي لم تتحقق فيها نتائج على قدر التطلعات وبين كأس آسيا، مشيراً إلى أنه لم يتوقع الكثير أن تترك هذه البصمة من قبل المنتخب السعودي في تلك البطولة القارية.

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