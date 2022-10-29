قُتل أمام منزله .. جماهير إنتر تشاهد مباراة سامبدوريا صامتة لتأبين قائدها السابق

خبر حزين لجماهير إنتر وسط انتصارات فريقها.

نقلت تقارير صحفية خبر وفاة فيتوريو بويوكي القائد السابق لهم بالقرب من منزله بعد تلقيه ثلاث رصاصات في صدره قبل ساعات قليلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن بويوتشي تم نقله إلى المستشفى على الفور بعد الحادث لكنه توفي بعدها مباشرة.

وصل الخبر سريعًا إلى ملعب مباراة إنتر ضد سامبدوريا في الدوري الإيطالي، فكان رد فعل الجماهير هو الصمت التام وإيقاف كافة مظاهر الاحتفال في المدرجات.

وكانت إنتر قد تقدم بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة بحلول الدقيقة الـ 73 ليقتل المباراة بشكل كبير قبل حوالي ربع ساعة من نهاياتها.

جدير بالذكر أن إنتر يمر بفترة طيبة سواء في الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا حيث صعد إلى دور الـ 16 في الأخير ووصل للفوز الرابع على التوالي في لقاء سامبدوريا في الدوري المحلي.