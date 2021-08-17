قيمة استثمارات رونالدو تصل إلى مليار يورو

كريستيانو رونالدو لا يتوقف عن الحصول على المال داخل وخارج الملعب.

يوجد عدد قليل للغاية من الرياضيين حول العالم الذين يجنون ما يحصل عليه البرتغالي كريستيانو رونالدو من خارج عالم الرياضة، وتحديدًا في مجالات الاستثمار المختلفة.

ويحتل كريستيانو رونالدو المركز الثالث بين أعلى الرياضيين أجرًا في العالم، خلف الأيرلندي كونور ماكجريجور مصارع الفنون المختلطة، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورغم حلوله ثالثًا في القائمة السابقة، إلا أن البرتغالي يتصدر قائمة أعلى الرياضيين الذين يتمتعون بأصول بفضل استثماراته في مجالات أعمال مختلفة.

وحسب مجلة "فوربس" الاقتصادية الأمريكية، فإن حجم استثمارات كريستيانو رونالدو حاليًا يصل إلى مليار يورو، بفضل عمله في أكثر من مجال، يدر عليه دخلًا مذهلًا بعيدًا عن راتبه كلاعب كرة قدم.

ما هي مجالات الأعمال التي يستثمر فيها رونالدو؟

رونالدو اختار تنويع استثماراته، حيث راهن بشدة على تجارة الشعر، وسيفتتح العيادة الثانية لزراعة الشعر في إسبانيا، وتحديدًا في ماريبا.

وفي المجمل، يمتلك رونالدو عشر عيادات لزراعة الشعر حول العالم، حيث افتتح أول مركز تصفيف شعر في مدريد عام 2019.

وبالإضافة إلى تجارة الشعر، فإن كريستيانو رونالدو يستغل علامته التجارية بالشكل الأمثل، حيث أنه وفقًا للمجلة الأمريكية، فإن البرتغالي يقوم يمتلك خط ملابس متنوعة خاصًا به، تصل قيمته إلى 120 مليون يورو.

كما استثمر رونالدو أيضًا في مجموعة فنادق في جميع أنحاء العالم، بدأها في البرتغال ثم في إسبانيا، ويخطط للتوسع أكثر وأكثر خلال الفترة المقبلة.

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