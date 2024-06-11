قنبلة النصر الصيفية .. حقيقة التعاقد مع نجم ريال مدريد بـ400 مليون

تطورات جديد في "الخبر القنبلة"..

في الساعات الماضية.. انتشر خبر يُفيد بتحرك نادي النصر السعودي؛ للتعاقد مع اسم مفاجئ من العملاق الإسباني ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وحسب هذا الخبر الذي تم وصفه بـ"القنبلة".. يرغب النصر في التعاقد مع المدافع الألماني الدولي أنطونيو روديجر، مقابل 100 مليون يورو "402 مليون ريال سعودي" لريال مدريد، و24 مليون يورو "96 مليون ريال سعودي" للاعب في الموسم الواحد.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي فلوريان بلاتنبيرج، مساء اليوم الثلاثاء، عن "موقف" روديجر، من الرحيل عن العملاق الإسباني، خلال صيف العام الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بلاتنبيرج أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن المدافع الألماني الدولي، ليس لديه أي نية في مغادرة ريال مدريد؛ حيث أكد على رغبته في البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم.

وشدد الإعلامي الرياضي، على أنه لا أساس من الصحة، لانتقال أنطونيو روديجر إلى نادي النصر؛ مثلما ردد البعض، خلال الساعات الماضية.

روديجر البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى ريال مدريد في صيف 2022، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي؛ حيث لعب دورًا كبيرًا في إنجازات الملكي، خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024 تحديدًا، والذي توّج فيه بثلاثية "الدوري الإسباني، أبطال أوروبا والسوبر المحلي".