"كانوا أفضل منا" .. قناة ريال مدريد تنتقد كيليان مبابي وفينيسيوس وتُشيد ببرشلونة!

تحليل على غير العادة من قناة ريال مدريد للكلاسيكو

قامت ريال مدريد بتوجيه انتقادات ضد لاعبي فريقها، بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق خلال الكلاسيكو ضد برشلونة، كما أشادت أيضًا بالبلوجرانا على غير عادتها.

ونجح برشلونة في حسم الكلاسيكو لصالحه بالفوز على ريال مدريد برباعية دون رد، في المواجهة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقامت قناة ريال مدريد بتحليل المباراة حيث قالت: "مشجعو ريال مدريد غاضبين حقًا على أداء الفريق، كان هناك فارق كبير بين الشوطين، ولا يمكن الاعتراض على شيء، ليفاندوفسكي سجل هدفين لبرشلونة، ومن هنا كانت الأمور مثل اليانصيب".

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وأضافت: "لم يكن لدى ريال مدريد البرودة للعودة إلى الخلف في اللحظة المناسبة، حيث كان الأفضل في الشوط الأول، وبرشلونة في الشوط الثاني كان الأفضل، وكان من الممكن أن يُنهي الفريق الشوط الأول متقدمًا 3-0، وفي الجانب الآخر استغل البلوجرانا كل الفرص التي أتيحت له بالشوط الثاني".

ووجهت القناة انتقادها لمستوى الثنائي مبابي وفينيسيوس، إذ قالت: "مبابي أضاع فرصتين واضحتين امام إيناكي بينا حارس برشلونة، ووقع في التسلل 8 مرات، وألغي هدفين له بفارق ضئيل جدًا عن آخر مدافع، والفرص التي أتيحت له في وضع قانوني لم ينجح في تسجيلها، وعلى الجانب الآخر ليفاندوفسكي كان في أفضل حلاته وسجل هدفين بفرص أقل من كيليان".

وتابعت: "كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور كان ينقصهم بعض التركيز لتجنب الوقوع في التسلل في المرة الثانية".

وأشادت قناة ريال مدريد بالمدرب هانسي فليك، حيث قالت: "المدرب الألماني قام بتغيير شجاع بإدخال الهولندي فرينكي دي يونج مع بداية الشوط الثاني، حيث كان لديهم وضوح أكبر في اللعب وكثير من القوة للسرقة، وكان لديهم راحة أكبر مع الكرة وتمكنوا خفض الإيقاع".

واختتمت القناة تحليلها قائلة: "برشلونة دافعوا بقدر أكبر وهاجموا بوضوح أكبر، ولكنه وجد سهولة كبيرة للوصول إلى الحارس أندري لونين، وسيطروا تمامًا على المباراة".