قناة تعتذر عن وصف مانشستر يونايتد بـ"القمامة"

حالة من الذهول أصابت مشاهدو قناة "بي بي سي" البريطانية، بعدما شاهدوا رسالة غريبة تظهر على شريط عرض الأخبار.

وتضمنت هذه الرسالة لفظ مهين لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بوصف الشياطين الحمر بـ"القمامة".

وهو الأمر الذي دفع إدارة القناة للاعتذار سريعًا، بعد انتشار هذه الرسالة بشكل لافت على وسائل التواصل الاجتماعي.

ماذا قالت "بي بي سي"؟

قامت أنيتا ماكفي مقدمة البرنامج الذي أذيع وقتها بالاعتذار قائلة:"خلال حديثنا عن موضوع خاص بكرة القدم، ربما لاحظ بعضكم شيئًا غير عادي على الشريط الذي يمتد بطول الجزء السفلي من الشاشة".

وأضافت:"التعليق كان يخص مانشستر يونايتد، وأتمنى ألا يشعر عشاق النادي بالإهانة، اسمحوا لي أن أشرح لكم ما حدث".

For a few moments this morning the BBC News ticker said the words “Manchester United are rubbish.” pic.twitter.com/wb0CGcYYS9 — Scott Bryan (@scottygb) May 24, 2022

وتابعت:"خلف الكواليس، كان هناك شخص يتدرب على كيفية استخدام الشريط ووضع النص عليه، لذلك كانوا يكتبون أشياء عشوائية غير جادة وبعدها ظهر هذا التعليق، لذلك أعتذر لو تعرض أحدكم للإهانة، الأمر جاء عن طريق الخطأ ولم يكن من المفترض أن يظهر على الشاشة".

ماذا قدم مانشستر يونايتد هذا الموسم؟

مستويات محبطة ظهر بها الفريق الإنجليزي حيث قام بإقالة مدربه أولي جونار سولشاير وتعيين رالف رانجنيك بدلًا منه.

ولم تنجح هذه الخطوة في تصحيح مسار الشياطين الحمر، حيث خرجوا من جميع البطولات واحتلوا المركز السادس بجدول الدوري الإنجليزي المؤهل للدوري الأوروبي الموسم القادم.

ويطمح النادي الإنجليزي في صورة مختلفة بعد تعيين إريك تين هاج، الذي سيتسلم مهمته هذا الصيف خلفًا لرانجنيك.

اقرأ أيضًا ..