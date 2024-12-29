قبل قرار الجمعان حول "أجانب" النصر .. السر وراء تعطيل انتقال تاليسكا إلى فنربخشه

فصل جديد في مسلسل صفقة تاليسكا..

شهد ملف البرازيلي آندرسون تاليسكا، جناح فريق الكرة بنادي النصر، الكثير من التقلبات، على خلفية خطوة انتقاله إلى صفوف فنربخشه التركي، خلال موسم الميركاتو الشتوي.

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وكشفت تقارير عن قرار مفاجئ من ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي المرتقب للنصر، بالإبقاء على جميع أجانب الفريق، حتى نهاية الموسم الجاري، وغلق أبواب رحيل تاليسكا وساديو ماني على وجه التحديد، بعدما بات الثنائي الأقرب لمغادرة قلعة العالمي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن السر وراء تأخر حسم انتقال تاليسكا إلى صفوف فنربخشه، يعود إلى مطالبات اللاعب ووكيله المالية، من أجل الموافقة على إتمام الصفقة، والتي كانت تتضمن إعارة البرازيلي حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء.

وطالب تاليسكا مبالغ مالية مضاعفة أكثر من المبالغ التي سيستلمها حتى نهاية عقده مع النصر، في صيف 2026، علمًا بأن البرازيلي اتفق في وقت سابق مع النادي التركي، على التوقيع معه خلال الأسبوع الجاري، إلا أنه تراجع في اللحظات الأخيرة، للمطالبة بزيادة راتبه.

GOAL

ومنذ انتقاله إلى صفوف النصر، عام 2021، قادمًا من جوانزو إيفرجراند الصيني، لعب تاليسكا 102 مباراة بقميص فارس نجد، سجل خلالها 76 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة.