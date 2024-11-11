مددوا قدم ليفاندوفسكي 70 سم.. قناة برشلونة الرسمية تسخر من تقنية الفيديو

"يشبه كراستي الكوميدي"!

تسبب عدم احتساب هدف روبرت ليفاندوفسكي (بداعي وجود تسلل) خلال مواجهة برشلونة وريال سوسيداد أمس الأحد بالدوري الإسباني، في عاصفة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وتعرض برشلونة للخسارة أمام مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 1-0 مساء اليوم الأحد على ملعب أنويتا، ضمن منافسات الجولة 13 من الليجا، علمًا بأن ليفاندوفسكي سجّل هدفًا في بداية المباراة وألغاه الحكم بعد تدخل تقنية الفيديو (بداعي وجود تسلل).

لم يظهر البث التلفزيوني أي وجود لتسلل على ليفاندوفسكي، لكن تقنية "التسلل شبه الآلي"، أظهرت أن حذاء النجم البولندي يتقدم بمليمترات قليلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشنت قناة برشلونة الرسمية "بارسا وان"، التي تبث المباريات عبر تطبيقات النادي وموقعه الإلكتروني، هجومًا لاذعًا على مسؤولي تقنية الفيديو بعد "الإعادة الكرتونية" التي تم بثها لإظهار وجود تسلل.

وحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فلم يستطع المعلقان لورينتس تاريس وأندرو جوانولا تصديق ما شاهدوه: "يا رجل! ماذا تقول! لقد مددوا قدم ليفاندوفسكي مسافة 70 سنتيمترًا، لقد مددوا قدم ليفاندوفسكي كما لو كان كراستي الكوميدي (شخصية كرتونية معروفة بأطرافها التي تمتد بشكل غير طبيعي)".

ورغم الهزيمة، بقي برشلونة في صدارة ترتيب الليجا برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد (خاض مباراة أقل)، فيما رفع سوسيداد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن.