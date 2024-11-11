ماذا قالت؟

حسمت لجنة الحكام الإسبانية الجدل الدائر حول صحة قرار إلغاء هدف روبرت ليفاندوفسكي، خلال مباراة برشلونة وريال سوسيداد بالليجا.

وخسر برشلونة أمام مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 1-0 مساء اليوم الأحد على ملعب أنويتا، ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني، علمًا بأن ليفاندوفسكي سجّل هدفًا في بداية المباراة وألغاه الحكم بعد تدخل تقنية الفيديو (بداعي وجود تسلل).

ورغم أن البث التلفزيوني لم يظهر أي وجود لتسلل على ليفاندوفسكي، إلا أن تقنية "التسلل شبه الآلي" أظهرت "صورة مجسمة كرتونية" لحذاء النجم البولندي يتقدم بمليمترات قليلة عن مدافع سوسيداد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن لجنة الحكام أكدت أنها "قامت بمراجعة اللقطات باستخدام 10 كاميرات إضافية، مقارنة بالكاميرات المستخدمة في البث التلفزيوني، للتأكد من صحة القرار".

وأضافت: "اللجنة رأت صحة قرار تقنية الفيديو، حيث لا يوجد أي خطأ في التفسير، كما لم يتم ملاحظة أي احتمال لخلط بين قدمي ليفاندوفسكي ومدافع سوسيداد من قبل الجهاز".

وختمت: "التكنولوجيا المستخدمة تستطيع تحديد حالات التسلل الدقيقة، وتتبع أطراف الحذاء، حيث إن نظام شركة هوك-آي يلتقط 29 نقطة من جسم اللاعب حتى 50 مرة في الثانية لتحديد موقعه بدقة على الملعب".