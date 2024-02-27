"كفى استهزاءً!" .. خطوة رسمية من رابطة الليجا ضد ريال مدريد

"لا يمكن أن تكون هذه حجتكم دائمًا!"

أعلن خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، اتخاذ إجراء قانوني ضد ريال مدريد، بسبب هجوم قناة النادي المستمر ضد حكام الدوري الإسباني.

وسبق أن ذكرت تقارير بأن رابطة الليجا ستنضم كخصم إلى شكوى نادي إشبيلية ضد ريال مدريد، بسبب تصرفات قناة الميرنجي تجاه الحكام.

وقال تيباس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا": "سنتخذ الإجراءات القانونية لأننا نعتقد أن تلفزيون ريال مدريد يمثل مشكلة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "ما يقال في تلفزيون الريال ليس مسألة تتعلق بحرية التعبير، وإنما يتعارض مع النظام الرياضي الجيد. الانتقاد مفيد، لكن ما يحدث كل أسبوع هو استهزاء، ريال مدريد كنادٍ كبير (وأنا مدريدي) لا يمكن أن تكون هذه حجته دائمًا".

ويبث تليفزيون ريال مدريد عادة هذا الموسم مقاطع لـ"أخطاء" كل حكم يخوض الميرنجي لقاء تحت إمرته، قبل انطلاق صافرة البداية، ما أثار عاصفة من الغضب، تجلت في شكوى تقدم بها نادي إشبيلية للجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني، قبل مواجهة الفريقين يوم الأحد الماضي.