برشلونة يسبق الجميع ويتحرك لضم "فينيسيوس الجديد"

تتواصل رغبة نادي برشلونة للحصول على إندريك، لاعب بالميراس البرازيلي الشاب في ظل اهتمام أندية أوروبا بالتعاقد معه.

اللاعب الشاب الذي ينشط في بطولة الشباب تحت الـ 21 عامًا، يحظى باهتمام كبار أوروبا، برشلونة وريال مدريد بالإضافة إلى الثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وليفربول.

البرازيلي يمتلك سرعة ومهارة كبيرتان، وكان أحد الكشافين في البرازيل أكد أن مثل تلك الموهبة لم تفرض نفسها منذ فترة طويلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن برشلونة بدأ بالفعل مراقبة جوهرة بالميراس البرازيلي مستعينًا بخدمات كشاف المواهب في أمريكا اللاتينية، خوسيه مانويل بارلا.

وأضافت الصحيفة أنّ الفريق الكتالوني سيواصل اهتمامه عن طريق كشافيه في البرازيل بعد الأداء المطمأن الذي قدمه اللاعب خلال مباراياته الأخيره.

برشلونة سيكون أمام منافسة شرسة للظفر بخدمات البالغ من العمر 15 عامًا خاصةً بعد ظهور كشافة من مانشستر سيتي وليفربول وإشبيلية في استاد ديستريتال دو إينامار، في دياديما لمشاهدة اللاعب.

جدير بالذكر أن إندريك لا يملك عقدًا احترافيًا مع بالميراس في الوقت الحالي نظرًا لعمره الصغير، مما يجعل عملية ضمه أقل تعقيدًا.



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