زاد من قلق بيب جوارديولا! .. أول تصريح من إيدرسون بعد استعطافه للبقاء في مانشستر سيتي

كيف رد الحارس البرازيلي على مطالبة بيب علنًا له بالبقاء؟

بالأمس خرج مدربه الإسباني بيب جوارديولا لمطالبته بالبقاء علنًا، لكن هذا لم يجد نفعًا في نفس البرازيلي إيدرسون مورايس؛ حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، ورفض طمأنة الأول بشكل حاسم.

التقارير الصحفية تؤكد امتلاك الحارس البرازيلي لعدة عروض؛ على رأسها العروض السعودية، للرحيل عن النادي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرة إلى ترحيبه بالفعل بالرحيل.

لكن جوارديولا لا يرغب في خسارة حارسه، ووصفه في تصريحات صحفية بالأمس بأنه "لاعب أساسي ومهم للغاية في غرف خلع الملابس"، مطالبًا إياه بالبقاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي أول رد من إيدرسون على استعطاف بيب له، أكد سعادته بالوجود في السيتي وبالعمل تحت قيادة المدرب الإسباني، لكنه في الوقت نفسه، نفى استقراره على البقاء في صفوف فريقه الحالي.

وقال صاحب الـ30 في تصريحاته للمراسل "فريد كالديرا": "لم أستقر على أي شيء بعد، بالطبع أشعر بالسعادة عندما أسمع أن بيب يريد مني البقاء في مانشستر سيتي، فهو مدرب عبقري وأنا سعيد هنا".

وأضاف: "أنا هادئ، أي شيء يحدث فهو من صنع الرب، هو يعلم الطريق الصحيح".

يذكر أن الاتحاد السعودي أراد حسم صفقة إيدرسون منذ فترة، لكن المبالغات المالية من قبل ناديه دفعت مسؤولي السعودية للتراجع والانسحاب، بحسب التقارير الصحفية، ودخل ديوجو كوستا حاليًا ضمن اهتماماتهم كخيار أول.