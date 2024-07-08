قطع طريق الأهلي .. القادسية يقترب من التعاقد مع نجمه السابق!

صفقة محلية على وشك الضياع من الأهلي..

أسابيع من المفاوضات بين الأهلي وهدفه المحلي على وشك الانهيار، جراء قرار من القادسية بالتدخل لحسم الصفقة لصالحه.

القادسية دخل الميركاتو الصيفي بقوة، أملًا في تدعيم صفوفه بعد الصعود لدوري روشن، إذ تعاقد بالفعل مع الأوروجوياني ناهيتان نانديز، البلجيكي كوستين كاستيلس، المكسيكي جوليان كينونيس، الإسباني ناتشو فيرنانديز، السعوديين حسين القحطاني ومحمد قاسم.

أما الراقي فلم يبرم أي صفقة حتى الآن سواء محلية أو أجنبية، لكن المؤكد بشأن الميركاتو بالنسبة له أنه يستهدف ضم علي هزازي؛ لاعب وسط الاتفاق.

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الاتفاق لا يمانع رحيل لاعبه وحدد سعره بـ35 مليون ريال، وكان بالفعل الأهلي في طريقه نحو حسمها.

لكن بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن القادسية دخل على خط المفاوضات، بل أنه أصبح أقرب من قلعة الكؤوس لحسم الصفقة.

يذكر أن علي هزازي مرتبط بعقد مع النواخذة يمتد لعام 2027، لكنه في الأساس أحد أبناء القادسية قبل أن يرحل عنه في عام 2017 للانضمام للاتفاق.