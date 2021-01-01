قطع أذنها .. التحقيق مع بواتينج بخصوص صديقته المنتحرة

قضية تثير الجدل في ألمانيا

تحدثت أنباء في ألمانيا عن فتح التحقيق مع لاعب بايرن ميونخ جيروم بواتينج بتهمة سوء معاملة صديقته السابقة والتي انتحرت هذا الشهر بعد خلافات بين الثنائي.

كاسيا لينهاردت قامت بمواعدة مدافع بايرن ميونخ لفترة وصلت إلى 15 شهرًا، ولكنهما أعلنا الانفصال في 2 فبراير الجاري، وسط اتهامات بالخيانة والابتزاز، ثم عُثر عليها ميتة بمنزلها بالعاشر من هذا الشهر.

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وفي تطور جديد، فتحت الشرطة الألمانية تحقيقاً مع لاعب بايرن ميونيخ جيروم بواتينج بخصوص قضية تعود إلى 2019 تتعلق بسوء معاملته لصديقته السابقة التي انتحرت قبل أسبوعين.

"بيلد" قالت إن تم اكتشاف أدلة جديدة بخصوص القضية التي تم إغلاق التحقيق فيها، وذلك أثناء التحقيقات بخصوص انتحار كاسيا لينهاردت.

التقرير ذكر أن التحقيقات تدور حول تعرض كاسيا لقطع في أذنها بسبب العنف من قبل بواتينج وذلك بحسب أدلة جديدة تم الكشف عنها في التحقيقات الجارية حالياً بعد وفاتها.

كاسيا سبق أن وصفت بواتينج بالشيطان قبل وفاتها، وتوعدت بالحديث بشكل أكبر عنه بمجرد تعافيها من الانفصال.

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وعلى الجانب الآخر رد بواتينج عليها، واتهمها بتخريب علاقته بوالدة أطفاله قبل بداية علاقتهما معًا.

يذكر أن كاسيا كانت تعتبر من أبرز عارضات الأزياء في ألمانيا منذ عام 2012، وكانت تظهر في بعض البرامج الشهيرة بالتليفزيون الألماني.