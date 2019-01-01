قطر: تتويجنا بكأس آسيا 2019 ليس بالصدفة أو الحظ

المنتخب القطري توج بكأس آسيا لأول مرة في تاريخه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد طلال الكعبي، المشرف العام على المنتخبات القطرية، على أن حصول العنابي على كأس أمم آسيا 2019 ليس بالصدفة أو ضربة حظ.

المنتخب القطري توج بلقب كأس أمم آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات، بعد الفوز على اليابان في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

الكعبي قال خلال تصريحات صحفية: "تتويج منتخب قطر نتاج عمل واجتهاد على مدار سنوات طويلة من القائمين على الكرة القطرية، والذين خططوا للمنافسة على على صعيد منتخبات الفئات السنية، حيث توج منتخب تحت 19 عامًا في ميانمار عام 2014 لأول مرة، ومنتخب تحت 23 حصل على المركز الثالث بكأس آسيا، وأخيرًا تتويج العنابي".

أحمد حسن كوكا يُسجل هدفًا في تعادل فريقه أولمبياكوس مع لاميا 3-3 فى ذهاب ربع نهائي كأس اليونان 👏 pic.twitter.com/ESgzHFC0it — جول مصر (@goaleg) February 6, 2019

طلال الكعبي تابع: "خططنا للمنافسة على لقب كأس آسيا، وكان هدفنا الأساسي الدخول في المربع الذهبي، وهذا ما حققناه ثم توجنا باللقب".

وأشار الكعبي إلى أنه يحتاج إلى 4 سنوات إضافية، من أجل الثبات في وجودنا الدائم بين كبار آسيا، وذلك بعد انتهاء مونديال 2022 الذي سيقام في قطر، وإلى ذلك الوقت نسعى لتحقيق إنجازات إضافية".

واختتم الكعبي تصريحاته قائلًا: "الجميع ساهم في هذا الإنجاز سواء اللاعبين أو الجهازين الفني والإداري، والإعلام والجماهير، ولكن الفضل بعد توفيق الله يرجع إلى اللاعبين".