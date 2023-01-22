شرط ريال مدريد لتجديد مفاوضاته مع مبابي!

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن نادي ريال مدريد الإسباني حسم موقفه النهائي بشأن ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي، بعدما فشل النادي الصيف الماضي في ضمه رغم اقترابهم من إقناعه.

ورفض مبابي في الصيف الماضي اهتمام ريال مدريد وجدد عقده مع باريس سان جيرمان بمبلغ مالي ضخم، ومنذ ذلك الوقت ظهرت شائعات بأن الدولي الفرنسي يريد الرحيل ويرغب في الانتقال إلى ريال مدريد الذي رفضه قبل 6 أشهر.

وأصر ريال مدريد على أنه لن يلاحق اللاعب الفرنسي إلا إذا قرر أنه يريد الرحيل من فريق باريس سان جيرمان.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" فإن ريال مدريد لا ينتظر مبابي ولم يتصلوا بممثليه ولن يقوموا بأي تحرك إلا إذا أعلن اللاعب بشكل رسمي عن نيته في الرحيل.

وتسعى إدارة النادي إلى التعاقد مع جود بيلينجهام هذا الصيف ومحاربة ليفربول من أجل الحصول على توقيعه خلال الأشهر المقبلة.

وكان رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، قد تحدث سابقًا عن مفاوضات مبابي وقال لـ "El Chringuito" :"لا يوجد أحد في ريال مدريد أعلى من النادي، مبابي لاعب رائع ويمكنه الفوز أكثر من غيره لكنها رياضة جماعية ولدينا قيم ومبادئ لا يمكننا تغييرها".

ويمتلك الفريق الملكي خطط انتقالات خاصة به لم يكشف عن الكثير منها حتى الآن، ولكن تم غلق التعاقد مع صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوى الجاري.