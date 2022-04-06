قضية كنو .. رد صادم من الهلال على "فض المنازعات" وتحديد موعد الحُكم

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن رد صادم من الهلال على خطاب لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن شكوى النصر ضده بسبب لاعبه محمد كنو.

كنو كان قد جدد عقده مع الهلال خلال يناير الماضي وبعد دخوله الفترة الحرة بأيام قليلة، وقد أصدر النصر بيانًا بعد ذلك أكد خلاله امتلاكه لعقد بتوقيع اللاعب وتمسكه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ له حقوقه الأدبية والمالية.

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ولم تصدر لجنة الاحتراف قرارها بعد بشأن القضية لكنه أكدت إحالة ملف القضية ونسخة من كامل التحقيقات إلى لجنة فض المنازعات، وكان النصر قد اشتكى الهلال في فض المنازعات ردًا على شكوى اللاعب ضد النادي لدى نفس اللجنة.

الرياضية أوضحت أن لجنة فض المنازعات خاطبت الهلال للرد على شكوى النصر بحقه، فكان الرد صادمًا وهو الامتناع عن الإجابة لعدم اختصاص اللجنة ببحث القضية حاليًا والتأكيد على أن لجنة الاحتراف في المخولة بالحديث والسؤال عن الأمر، ومن المقرر أن تخاطب الغرفة النادي الأصفر برد نظيره الأزرق.

وأوضحت الصحيفة أن النصر تقدم بشكوى ضد الهلال يتهمه خلالها بخرق اللوائح والأنظمة وتجديد عقد اللاعب رغم علمه بتوقيعه على عقد مع النصر، فيما رد الهلال أنه لم يكن يعلم أي شيء قبل تجديد عقد كنو ولم يُبلغ بتوقيعه على عقد مع أي نادٍ.

وأتمت الرياضية تقريرها الخاص بالقضية بالإشارة إلى أن الأحكام الأولية بشأن ملف كنو ستصدر قبل نهاية إبريل الجاري، لكن المؤكد أن الأحكام النهائية لن تصدر قبل عدة أشهر خاصة إذا ما تقدم أي الناديين باستئناف لدى المحكمة الدولية الرياضية.

يُشار إلى أن المفاوضات بين كنو وإدارة الهلال لتجديد العقد دخل في نفق مظلم قبل أن يتدخل الأمير الوليد بن طلال الداعم الأكبر للزعيم ويتكفل بقيمة تجديد العقد ويُلبي للاعب طلباته المالية، وذلك ليلة فوز الفريق بكأس السوبر السعودي على حساب الفيصلي.