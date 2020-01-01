سجن مدير نادٍ ووكيل لاعبين في قضية تلاعب بالنتائج

القضية أثيرت مؤخرًا وبدأت تتطور

قضت محكمة جزائرية بإيداع فهد حلفاية المدير العام لنادي وفاق سطيف ونسيم سعداوي وكيل اللاعبين في السجن الاحتياطي على ذمة التحقيق في قضية تلاعب بالنتائج في الدوري الجزائري.

وبدأ التحقيق في القضية منتصف مايو الماضي بعد تسريب تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية بين الرجلين يتحدثان فيها عن ترتيب خاص لنتائج مباريات الدوري الجزائري، وقد قررت وزارة الشباب والرياضة في الجزائر إيداع شكوى ضد مجهول.

واستمع قاضي محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية إلى أقوال الرجلين، حيث وُجهت تهم تسجيل مكالمة هاتفية دون ترخيص والتشهير والمساس بحرية الأشخاص لنسيم سعداوي، فيما وجهت تهمة التلاعب بنتائج المباريات لحلفاية.

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وقد نفى الأول التهم الموجهة له مؤكدًا أنه لم يكن يعلم أن تسجيل المكالمات غير قانوني، وأن هدفه من ذلك كان حماية نفسه وإثبات براءته من تلك المساومة، فيما وصف مدير عام وفاق سطيف تلك المحادثة بأنها "مفبركة".