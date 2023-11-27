قصف الجبهة كما يجب أن يكون .. مانشستر سيتي تعمد السخرية من ليفربول قبل القمة!

القمة كانت مشتعلة داخل وخارج الملعب...

استضاف مانشستر سيتي، نظيره ليفربول مطلع الأسبوع الحالي في قمة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 29 في المركز الثاني من سلم ترتيب البريميرليج، خلف آرسنال المتصدر بـ 30 نقطة، ثم يأتي ليفربول في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

وكانت القمة مشتعلة بين اللاعبين داخل الملعب، وبين إدارة الفريقين خارج الملعب، ومن جانبها قررت إدارة أصحاب الأرض السخرية من ليفربول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فإن ممثلي ليفربول، أثناء وصولهم المقصورة الرئيسية في ملعب اللقاء، مروا بالكؤوس التي حققها مانشستر سيتي في الموسم الماضي، وهي الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، ومعهم السوبر الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما قامت به إدارة مانشستر سيتي، مشابه للتكتيك الذي تقوم به إدارة ليفربول في استقبال الضيوف، إذ تجلس إدارة الفريق الضيف بالقرب من الكؤوس الأوروبية الستة الخاصة بالريدز.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يستعد لاستضافة توتنهام في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي، كما يلعب ليفربول مع فولهم، يوم الأحد القادم.