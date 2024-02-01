قصر فخم وشركة خاصة .. العقارات تنقذ تشافي بعد رحيله عن برشلونة!

لا يوجد أي قلق على المدرب الكتالوني بعد رحيله

يستعد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة للرحيل عن منصبه بنهاية هذا الموسم، وسط تساؤلات حول ما سيفعله نجم الفريق السابق بعد مغادرته للنادي.

قرار تشافي تم الإعلان عنه بشكل رسمي مطلع هذا الأسبوع بعد الخسارة الصادمة أمام فياريال بنتيجة 5/3، ليرتبط برشلونة بالعديد من الأسماء الأخرى لخلافته.

ولكن بعيدًا عن ذلك سلطت صحيفة "as" الإسبانية الضوء على حياة تشافي ووضعه المالي بعد هذا القرار، وعائلته المكونة من الصحفية السابقة نوريا كونييرا التي رزق منها بطفلين خلال فترة إقامته في قطر.

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وأشارت الصحيفة نقلا عن موقع "Vanitatis" إلى أن تشافي استثمر أمواله بشكل جيد من خلال مجال العقارات، حيث يمتلك حاليًا ما يصل إلى 69 عقارًا.

المنزل الرئيسي لتشافي الذي يعيش فيه مع زوجته وطفليه يقع في برشلونة، وهو عبارة عن قصر فخم مساحته 220 مترًا مربعًا حصل عليه في نهاية عام 2013.

ولكن أملاكه لا تتوقف عند هذا القصر، لأنه حاليًا يدير شركة "Galileu 136" التي تم افتتاحها في 1999 بعد وقت قصير من ظهوره كلاعب أساسي لبرشلونة، ويشرف على الأصول الخاصة به وعددها 69.

ويتم توزيع هذه العقارات على عدة مدن مختلفة في كتالونيا، من موطنه تيراسا إلى ماتارو، مرورًا بسان أنتوني دي كالونج والعديد من المدن الأخرى.