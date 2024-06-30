"بحثوا عني في جووجل" .. قصة شعر هامشيك الشهيرة تضعه في موقف محرج

موقف مع مجموعة مقدونية صدم السلوفاكي..

اعتاد الجمهور على مشاهدة النجم السلوفاكي مارك هامشيك؛ لاعب نابولي الأسبق، بقصة شعر معينة خلال مسيرته الكروية "عرف الديك"، لكنه قرر تغييرها بعد تعليق حذائه العام الماضي وهو ما وضعه في موقف محرج مع الجماهير.

النجم السلوفاكي كشف عن الموقف، موضحًا أن بعض الجماهير المقدونية لم تتعرف عليه إلا بعد أن عرف هو نفسه لهم، حتى أنهم لم يصدقوه كذلك إلا بعد البحث عنه في محركات البحث.

وقال هامشيك: "في بعض الأحيان لا يتعرف عليّ الجمهور بدون قصة شعر عرف الديك، في ذات مرة طلب مجموعة من الشباب المقدوني مني أن ألتقط صورة، لكنهم فقط أرادوا أن ألتقط صورة لهم سويًا، ففعلت، وبعدها أخبرتهم أنني أعرف جوران بانديف؛ نجم مقدونيا وزميله السابق في نابولي، إلا أنهم لم يصدقونني".

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وأضاف: "وقتها بحثوا عني في جووجل وتعرفوا عليّ، حينها فقط طلبوا التقاط صورة معي!".

يذكر أن هامشيك قاد نابولي لتحقيق كأس إيطاليا مرتين، كأس السوبر الإيطالي مرة، خلال 520 مباراة شارك بها، مسجلًا 121 هدفًا وصانعًا لـ103 أهداف.