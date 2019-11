قرعة يورو 2020 ..إنجلترا مع كرواتيا وصدام ناري بين البرتغال وألمانيا وفرنسا

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم السبت، بالعاصمة الرومانية بوخارست، قرعة بطولة يورو 2020 المقامة في الصيف القادم ، لتشهد العديد من المواجهات المحتدمة.

القرعة تم سحبها بتواجد أصحاب المركزين الأول والثاني المتأهلين من تصفيات البطولة، مع مراعاة تواجد 4 منتخبات سيتم تحديدهم في ملحق التصفيات بشهر مارس القادم.

وأسفرت قرعة البطولة عن العديد من المواجهات القوية، أبرزها مجموعة الموت السادسة بتواجد فرنسا مع البرتغال وألمانيا، بالإضافة لصدام مكرر بين إنجلترا وكرواتيا يعيد ذكريات قبل نهائي كأس العالم روسيا 2018.

المجموعة الأولى : إيطاليا - سويسرا - تركيا - ويلز

الثانية : بلجيكا - روسيا - الدنمارك - فنلندا

الثالثة : أوكرانيا - هولندا - النمسا - الفائز من جورجيا وروسيا البيضاء ومقدونيا وكوسوفو في الملحق

الرابعة : إنجلترا - كرواتيا - التشيك - الفائز من اسكتلندا وإسرائيل والنرويج وصربيا في الملحق

الخامسة : إسبانيا - بولندا - السويد - الفائز من البوسنة وأيرلندا الشمالية وسلوفاكيا وجمهورية أيرلندا في الملحق

السادسة : ألمانيا - فرنسا - البرتغال - الفائز من أيسلندا ورومانيا وبلغاريا والمجر في الملحق

وشهدت هذه القرعة واقعة فريدة من نوعها، بمعرفة بعض المواجهات قبل عملية السحب، ويأتي ذلك لطريقة التنظيم حيث تتشارك 12 مدينة حول القارة في استضافة المسابقة .

وتأتي المدن المستضيفة لليورو كالتالي: باكو "أذربيجان"، ميونخ "ألمانيا"، روما "إيطاليا"، سان بطرسبرج "روسيا"، أمستردام "هولندا"، بيلباو "إسبانيا"، بوخارست "رومانيا"، بودابست "المجر"، كوبنهاجن "الدنمارك"، دبلن "أيرلندا"، جلاسجو "اسكتلندا".

فيديو - بث مباشر: قرعة يورو 2020.. لحظة بلحظة

The #EURO2020 groups have been drawn! 😍



Which matches are you excited for? pic.twitter.com/CU7SvtNAXq