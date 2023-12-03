قرعة نارية .. ليفربول يصطدم بآرسنال مبكرًا في كأس الاتحاد الإنجليزي

نتائج القرعة جاءت كالتالي.

سُحبت اليوم قرعة دور الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والتي ستقام بين الخامس والثامن من يناير القادم في العام الجديد.

القرعة أسفرت عن مواجهة نارية بين آرسنال البطل التاريخي لتلك البطولة بواقع 14 لقبًا وليفربول منافسهم في الدوري الإنجليزي.

الكأس التي تعد الأقدم في العالم تشهد أيضًا مواجهة نارية بين نيوكاسل وجاره سندرلاند، حيث سيكون أول ديربي بين الفريقين منذ عام 2016.

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أما مانشستر يونايتد فسيلعب خارج ملعبه لأول مرة منذ 2021 وستكون مواجهته أمام ويجان، في حين يلعب مانشستر سيتي حامل اللقب أمام هدرسفيلد تاون.

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أما فريق تشيلسي فسيلعب أمام بريستون نورث إيند، في حين يلعب توتنهام أمام برنلي ووست هام أمام بريستول سيتي.