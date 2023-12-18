قرعة ملحق الدوري الأوروبي | ميلان في نزهة فرنسية.. واختبار صعب لروما

أجريت مراسم قرعة ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، مساء اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية.

وتجمع مباريات ملحق ثمن النهائي بين أصحاب المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي مع أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري الأبطال، علما بأن الفائزين سيواجهون متصدري مجموعات اليوروباليج في دور الـ16.

وجاءت مواجهات ملحق ثمن نهائي الدوري الأوروبي، كالآتي:

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فينورد X روما

ميلان X رين

لانس X فريبورج

يونج بويز X سبورتنج لشبونة

بنفيكا X تولوز

براجا X كاراباج

جالطة سراي X سبارتا براجا

شاختار X مارسيليا

وتبدأ مباريات الذهاب من ملحق دور الـ16 في الدوري الأوروبي يوم الخميس 15 فبراير 2024، بينما تجرى مباريات الإياب في الأسبوع التالي وتحديدًا يوم الخميس 22 فبراير.