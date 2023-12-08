قرعة كوبا أمريكا .. مجموعات نارية وتحديد موعد كلاسيكو الأرجنتين والبرازيل

قمة منتظرة بين الثنائي ولكن متى؟

قام اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" بسحب قرعة بطولة كوبا أمريكا 2024 والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 16 فريقًا.

وأقيمت القرعة في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، وأسفرت عن تمهيد الطريق للعملاقين البرازيل والأرجنتين إلى المباراة النهائية، بعد ابتعاد كل منهما عن الآخر في المراحل الإقصائية.

وجاءت قرعة البطولة كالتالي ..

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المجموعة الأولى: الأرجنتين، بيرو، تشيلي والفائز من كندا وترينداد وتوباجو بملحق الكونكاكاف.

المجموعة الثانية : المكسيك، الإكوادور، فنزويلا، جامايكا.

المجموعة الثالثة : الولايات المتحدة، أوروجواي، بنما، بوليفيا

المجموعة الرابعة : البرازيل، كولومبيا، باراجواي والفائز من كوستاريكا وهندوراس بملحق الكونكاكاف.

وتتكون منتخبات البطولة من 10 فرق ممثلة لقارة أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى 6 من منتخبات الكونكاكاف، حيث تم التعرف على هوية 4 منهم بالفعل.

يذكر أن بطولة كوبا أمريكا تنطلق في يوم 20 يونيو 2024 حتى 14 يوليو 2024، وتعتبر هذه المرة الثانية التي تقام فيها البطولة خارج أمريكا الجنوبية بعد نسخة 2016 التي أقيمت بأمريكا.