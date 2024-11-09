قرعة كأس خليجي 26 .. السعودية تصطدم بحامل اللقب والمنافس على الصعود للمونديال

تعرف على نتائج قرعة كأس خليجي 26..

كشفت قرعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، عن نتائج دور المجموعات، في النسخة 26 من البطولة، والتي تستضيفها دولة الكويت، خلال الفترة بين 21 ديسمبر وحتى 3 يناير المُقبل.

وتعد "خليجي 26" هي البطولة الرابعة التي تقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي، بمشاركة ثمانية منتخبات، وهي (الكويت "المستضيف"، السعودية، قطر، سلطنة عمان، البحرين، الإمارات، العراق، اليمن).

وتقام بطولة كأس خليجي، من مجموعتين؛ بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، فيما يتأهل المتصدر والوصيف إلى نصف النهائي، ثم المباراة النهائية التي ستقام في الثالث من يناير 2025.

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وأسفرت نتائج قرعة كأس الخليج العربي، في نسختها السادسة والعشرين، على النحو التالي..

- المجموعة الأولى: الكويت (المضيف)، قطر، الإمارات، سلطنة عمان.

- المجموعة الثانية: العراق (حامل اللقب)، السعودية، البحرين، اليمن.

وكان المنتخب العراقي قد توج بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس خليجي 25، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على سلطنة عمان بنتيجة (3-2)، في نهائي امتد للوقت الإضافي.

وتشهد المجموعة الثانية، مواجهة بطابع تصفيات كأس العالم 2026، بين منتخبي السعودية والبحرين، اللذين يتواجدان في المجموعة الثالثة في الدور الثالث، حيث تعادل المنتخبان سلبيًا في الجولة الرابعة على ملعب الجوهرة المشعة.

ويعد منتخب الكويت هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس الخليج العربي، برصيد 10 ألقاب، ثم يأتي العراق في الوصافة التاريخية بـ4 ألقاب، ثم السعودية وقطر بـ3 بطولات، والإمارات وسلطنة عمان ببطولتين، ثم البحرين بلقب وحيد، فيما يعد المنتخب اليمني هو الوحيد الذي لم يتوج بأي لقب.